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Овечкин провел 852-й гол в НХЛ и помог "Вашингтону" вернуться в зону плей-офф

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу "Вашингтона". Победный гол в его составе провел российский нападающий Александр Овечкин.

"Вашингтон" прервал шестиматчевую серию поражений. Он набрал 85 очков и вернулся в зону плей-офф, заняв восьмое место в Восточной конференции. "Детройт" выбыл из этой зоны, опустившись на девятое место (84).

Что касается Овечкина, его гол стал в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 42.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 30 голов, у Овечкина новый рекорд: 18 сезонов с таким числом голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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