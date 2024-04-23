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Первое слушание об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды состоится 2 мая

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первое судебное заседание по вопросу об экстрадиции нидерландского футболиста "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ пройдет 2 мая, сообщает во вторник нидерландская телерадиокомпания RTL со ссылкой на судебные документы.

В начале марта стало известно, что судебные власти Нидерландов начали работу с ОАЭ по вопросу о возможной экстрадиции Квинси Промеса.

Ранее Промеса задержали в Дубае по совершенно не связанному с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. За такое нарушение в ОАЭ могут приговорить к месяцу тюрьмы и к штрафу примерно в 125 евро.

По данным RTL, Промеса впоследствии освободили, так как он оплатил штраф, а затем задержали по запросу Нидерландов.

В феврале 2024 года суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к полутора годам тюремного заключения за то, что он ударил ножом своего родственника.

У Нидерландов нет соглашения об экстрадиции с Россией. При этом такое соглашение, но с рядом ограничений, у Нидерландов есть с ОАЭ.

Квинси Промес Спартак футбол
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