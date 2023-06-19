Футболист "Спартака" Промес приговорен в Нидерландах к 1,5 года тюрьмы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес приговорен в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата, сообщает De Telegraaf.

Согласно решению суда, 31-летний футболист признан виновным в нападении на родственника при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент с ножевым ранением произошел летом 2020 года. Во время семейной вечеринки Промес, будучи игроком амстердамского "Аякса", напал с ножом на двоюродного брата, ударив ему в колено. Нож разорвал сухожилие, в результате родственник футболиста и сейчас испытывает проблемы со здоровьем.

Сообщалось, что после инцидента Промес был арестован, но вскоре его отпустили. Через некоторое время после этого, в 2021 году Промес вернулся в "Спартак", за который выступал с 2014 по 2018 год и выиграл с ним чемпионат и Суперкубок России. В 2022 году он стал обладателем Кубка России.

Промес признавался лучшим игроком России по итогам 2017 года по версии еженедельника "Футбол".