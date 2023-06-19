Поиск

Футболист "Спартака" Промес приговорен в Нидерландах к 1,5 года тюрьмы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес приговорен в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата, сообщает De Telegraaf.

Согласно решению суда, 31-летний футболист признан виновным в нападении на родственника при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент с ножевым ранением произошел летом 2020 года. Во время семейной вечеринки Промес, будучи игроком амстердамского "Аякса", напал с ножом на двоюродного брата, ударив ему в колено. Нож разорвал сухожилие, в результате родственник футболиста и сейчас испытывает проблемы со здоровьем.

Сообщалось, что после инцидента Промес был арестован, но вскоре его отпустили. Через некоторое время после этого, в 2021 году Промес вернулся в "Спартак", за который выступал с 2014 по 2018 год и выиграл с ним чемпионат и Суперкубок России. В 2022 году он стал обладателем Кубка России.

Промес признавался лучшим игроком России по итогам 2017 года по версии еженедельника "Футбол".

Квинси Промес Спартак футбол Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Сборная Испании по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

Сборная Испании по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира WTA-250 в Нидерландах

Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира WTA-250 в Нидерландах

Сборная Италии по футболу выиграла "бронзу" Лиги наций УЕФА

"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин

"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин

Россиянин Немков защитил чемпионский пояс Bellator

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Матыцин счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев

Матыцин счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев

Футболист "Спартака" Тавареш получил травму крестообразной связки колена

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });