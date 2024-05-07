Матыцин заверил, что российские призеры Игр в Париже будут достойно поощрены

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и завоюют медали, заслуживают максимальных стимулов, сказал "Интерфаксу" и.о. министра спорта РФ Олег Матыцин.

"Если они российские, они не нейтральные. Конечно, за победу будем максимально стимулировать", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос, планируется ли выплачивать призовые российским атлетам, которые завоюют медали на Олимпиаде в Париже.

Вокруг участия россиян в Олимпийских играх в Париже, в частности, выплат обладателям медалей призовых, в России развернулась острая дискуссия. Ряд политиков и спортивных чиновников высказались против того, чтобы россияне ехали в столицу Франции на условиях МОК. Другие заявили о поддержке решения допущенных спортсменов из РФ приять участие в состязаниях.