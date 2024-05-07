Поиск

Матыцин заверил, что российские призеры Игр в Париже будут достойно поощрены

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и завоюют медали, заслуживают максимальных стимулов, сказал "Интерфаксу" и.о. министра спорта РФ Олег Матыцин.

"Если они российские, они не нейтральные. Конечно, за победу будем максимально стимулировать", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос, планируется ли выплачивать призовые российским атлетам, которые завоюют медали на Олимпиаде в Париже.

Вокруг участия россиян в Олимпийских играх в Париже, в частности, выплат обладателям медалей призовых, в России развернулась острая дискуссия. Ряд политиков и спортивных чиновников высказались против того, чтобы россияне ехали в столицу Франции на условиях МОК. Другие заявили о поддержке решения допущенных спортсменов из РФ приять участие в состязаниях.

Олег Матыцин ОКР МОК Олимпиада-2024
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" упустил победу над "Факелом" в РПЛ на исходе матча

"Зенит" упустил победу над "Факелом" в РПЛ на исходе матча

Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Рублев поднялся на шестое место рейтинга мира после триумфа в Мадриде

Определились все участники второго раунда Кубка Стэнли НХЛ

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде

"Спартак" сыграл вничью со сменившим главного тренера "Пари НН"

"Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ

"Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Сауль Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

"Реал" стал 36-кратным чемпионом Испании по футболу

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });