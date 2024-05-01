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Алексей Тищенко не стал осуждать атлетов, меняющих гражданство ради ОИ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU -Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал сложным решение ряда отечественных спортивных федераций, в том числе, боксерской, отказать от участия в Олимпиаде-2024 в Париже на нынешних условиях МОК.

"Понимаю, что для большинства спортсменов Олимпиада бывает только раз в жизни. Конечно, выступить на Играх - это мечта и цель для любого спортсмена. Но в связи с нынешней ситуацией, наверное, это верное решение - хотя и очень сложное, и трудное для спортсменов", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

"Тем не менее, у нас будут и свои соревнования, не менее интересные, чем Олимпийские игры: Игры стран БРИКС, Игры Дружбы, будем участвовать там и поддерживать наших спортсменов. Полноценной альтернативной Олимпиаде это нельзя назвать, там и видов спорта будет меньше, и стран-участников. Но с чего-то надо начинать. Для первого шага и для спортсменов это тоже своего рода отдушина, где-то надо все равно выступать", - отметил российский боксер.

Тищенко не видит ничего криминального в решении некоторых отечественных спортсменов сменить гражданство ради участия в Олимпиаде.

- Я не буду никого осуждать, это личное дело каждого спортсмена. Для большинства из них, как я уже сказал, выступить на Олимпиаде – это мечта, которая, возможно, больше никогда не осуществится. Пускай едут, пробуют – ничего такого криминального в этом я не вижу", - заявил Тищенко.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

БРИКС МОК Олимпиада Алексей Тищенко
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