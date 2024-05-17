СМИ сообщили об освобождении игрока "Спартака" Промеса из-под стражи в Дубае

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU -Футболист московского "Спартака" Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае, сообщает Het Parool.

Спортсмен, заочно приговоренный на родине в Нидерландах к двум тюремным срокам, отпущен на определенных условиях. Главное: ему запрещено покидать ОАЭ.

В феврале 2024 года суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к полутора годам тюремного заключения за то, что он ударил ножом своего родственника.

У Нидерландов нет соглашения об экстрадиции с Россией. При этом такое соглашение, но с рядом ограничений, у Нидерландов есть с ОАЭ. Здесь футболист вместе со "Спартаком" участвовал в тренировочных сборах, но был задержан (а после арестован) по совершенно не связанному с экстрадицией вопросу: футболист спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.