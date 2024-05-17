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Экс-игрок НХЛ Гальченюк перешел из СКА в "Амур"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский хоккеист Александр Гальченюк перешел из петербургского СКА в хабаровский "Амур". Об этом сообщается на сайте СКА.

"СКА благодарит Алекса за сезон, проведенный в Санкт-Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

30-летний хоккеист стал игроком СКА летом 2023 года. За петербургскую команду провел 70 матчей, набрав 47 (18+29 по системе "гол+пас") очков. До карьеры в России Гальченюк выступал в ряде клубов Национальной хоккейной лиги.

СКА Амур хоккей Александр Гальченюк
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