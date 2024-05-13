Никита Гусев признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2023/24. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Лауреатом сезона 31-летний хоккеист стал по итогам голосования тренеров.

В прошедшем сезоне Гусев установил новый рекорд по количеству набранных очков за одну регулярку (89) и помог команде выиграть чемпионата.

Ранее Гусев признавался самым ценным регулярного чемпионата в сезоне 2017/18, когда выступал за СКА.