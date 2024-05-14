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Анвар Гатиятулин возглавил хоккейный клуб "Ак Барс"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" на своем сайте объявил о назначении Анвара Гатиятулина на пост главного тренера команды.

Контракт с Гатиятулиным и его тренерским штабом рассчитан на два сезона.

Помощниками Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

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Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин заявил, что клуб изучал кандидатуру Валиуллина на протяжении нескольких лет, "но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами".

"Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития – от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте – все еще развивается и обучается", - сказал Валиулин.

В качестве главного тренера 48-летний Гатиятулин в КХЛ работал в челябинском "Тракторе" (2016-2018, 2020-2023).

На посту главного тренера "Ак Барса" Гатиятулин сменил Зинэтулу Билялетдинова, объявившего об отставке 22 марта.

"Ак Барс" под руководством Билялетдинова вышел в первый раунд серии плей-офф, где по победам уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" (1-4).

Ак Барс КХЛ хоккей Анвар Гатиятулин Марат Валиуллин
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