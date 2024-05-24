Ковалев победил бразильца Рибейро на турнире Ural FC 7

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белорусский боец Владислав Ковалев одержал победу над бразильцем Дугласом Рибейро в главном поединке турнира Ural FC 7, прошедшего в Тольятти.

Ковалев по прозвищу "Белаз" победил соперника техническим нокаутом во втором раунде. Бой представителей среднего веса прошел по правилам ММА.

По окончании поединка Ковалев заявил, что "очень рад такой победе", однако признался, что соперник оказался для него "не таким мощным".

"Он же уровневый боец, и я настраивался на его лучшую форму, понимая, что это очень сильный ударник. Но как только дело доходило до борьбы, у него вообще ничего не получалось. На бумаге изначально я был слабее по уровню, поэтому особенно рад своей победе", - приводит слова Ковалева пресс-служба лиги Ural FC.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалев провел свой третий бой в Ural FC. Именно этот боец вместе с Вячеславом Василевским были хэдлайнерами прошлого турнира, когда в марте сначала руку подняли Василевскому, а позже результат противостояния по боксу в ММА-перчатках был аннулирован.

"Но и Вячеслав Василевский – это незакрытая история. Наш тот бой с ним аннулирован. Сейчас же мы говорим про ММА, тут принципиальный момент для меня. Но если говорить о боксе или кулачке, то тут можно выйти и порубиться на адреналинчике. А в ММА я готов драться, например, раз в год, но готовиться к этим противостояниям основательно. Хочу двигаться по ММА, и цель у меня великая – попасть в UFC", - заявил белорусский боец.

В со-главном событии Ural FC 7 Тимур "Архангел" Никулин из Узбекистана техническим нокаутом в третьем раунде победил россиянина Якова Букина в поединке по правилам К1.

"Яков Букин – очень сильный боец, идущий до конца. Но я старался его удосрочить. У нас был план, но как обычно… Первый раунд – это вообще не мой отрезок. Но все равно считаю, что начал работать динамично. Признаюсь, что удивлен своей досрочной победе. Желаю Якову скорейшего выздоровления, а сам буду газовать дальше. А дальше у нас на Ural FC должен быть чемпионский бой с Харуном Бозиевым. И еще у меня 7 июня бой по правилам бокса с Денисом Погодиным", - сказал Никулин.

Турнир Ural FC 7 был приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности.