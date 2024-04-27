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Бой Владислава Ковалева и Дугласа Рибейро возглавит турнир Ural FC 7

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Поединок между белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро возглавит турнир Ural FC 7, который состоится 23 мая в Тольятти.

Бой в среднем весе пройдет по правилам ММА и будет рассчитан на три раунда по пять минут.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалев выступит в лиге Ural FC в третий раз. В декабре 2023 года он техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Велла Оливейру в поединке по правилам ММА. В марте текущего года бой по правилам бокса в ММА-перчатках с участием "Белаза" и Вячеслава Василевского возглавил шоу Ural FC 6. Тогда победил Василевский раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию, по итогам ее рассмотрения поединок был признан несостоявшимся.

Ковалев в ММА выиграл четыре поединка, потерпел два поражения.

Статистика известного по выступлениям на голых кулаках Ковалева в ММА составляет четыре победы и два поражения. На счету Рибейро в ММА — 13 побед и восемь поражений. В последнее время бразилец выступал в казахстанской лиге Naiza FC.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности.

бокс Тольятти ММА Владислав Ковалев Ural FC
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