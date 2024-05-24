Главный тренер "Милана" Пиоли отправлен в отставку

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Стефано Пиоли покидает пост главного тренера "Милана" по окончании сезона, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

"Милан" выражает искреннюю благодарность Стефано Пиоли и всему его штабу за работу на протяжении последних пяти лет, за то, что завоевали незабываемый титул чемпиона Италии и восстановили стабильное присутствие "Милана" в ведущих европейских соревнованиях", - говорится в сообщении.

58-летний Пиоли возглавил "Милан" осенью 2019 года. При нем "Милан" стал чемпионом Италии-2021/22, в том же сезоне Пиоли был признан лучшим тренером Серии А – главного дивизиона в итальянском футболе.