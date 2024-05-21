Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера "Челси"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Челси" расстается с главным тренером команды Маурисио Почеттино, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Решение об отставке принято по обоюдному согласию сторон. Клуб уточнил, что не будет давать комментарии до назначения нового главного тренера.

52-летний аргентинец возглавил лондонский клуб летом прошлого года, под руководством Почеттино "Челси" финишировал на шестом месте в Английской премьер-лиге.

Предыдущим клубом специалиста был "Пари Сен-Жермен", с которым Почеттино по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.