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"Ливерпуль" объявил о назначении Арне Слота главным тренером команды

"Ливерпуль" объявил о назначении Арне Слота главным тренером команды
Тренер Арне Слот
Фото: ANP via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нидерландец Арне Слот займет пост главного тренера "Ливерпуля", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Он приступит к работе 1 июня 2024 года, если получит разрешение на работу.

Предыдущим местом работы 45-летнего специалиста был "Фейеноорд", который он по разу привел к выигрышу чемпионата Нидерландов и Кубка Нидерландов.

В должности главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот сменил немца Юргена Клоппа.

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