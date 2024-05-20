"Ливерпуль" объявил о назначении Арне Слота главным тренером команды

Тренер Арне Слот Фото: ANP via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нидерландец Арне Слот займет пост главного тренера "Ливерпуля", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Он приступит к работе 1 июня 2024 года, если получит разрешение на работу.

Предыдущим местом работы 45-летнего специалиста был "Фейеноорд", который он по разу привел к выигрышу чемпионата Нидерландов и Кубка Нидерландов.

В должности главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот сменил немца Юргена Клоппа.