Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат – 6:3, 6:4, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место, Мартинес – 48-е.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Александр Мюллер (Франция, № 90 в рейтинге мира) – Маттео Арнальди (Италия, 35).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии.