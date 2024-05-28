Двенадцать россиян вышли во второй круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Четыре россиянина в мужском одиночном разряде и восемь спортсменок в женском пробились во второй круг проходящего в Париже теннисного турнира Большого шлема Roland Garros.

Борьбу за выход в третий круг поведут следующие представители отечественного тенниса:

Мужчины

Даниил Медведев (5) – Миомир Кецманович (Сербия, 57)

Андрей Рублев (6) – Педро Мартинес (Испания, 48)

Карен Хачанов (18) – Йозеф Ковалик (Словакия, 145)

Павел Котов (56) – Стэн Вавринка (Швейцария, 98)

Выбыли из турнира Роман Сафиуллин (42), Аслан Карацев (82).

Женщины

Дарья Касаткина (13) – Пэйтон Стирнс (США, 62)

Людмила Самсонова (17) – Аманда Анисимова (США, 231)

Анастасия Павлюченкова (22) – Ана Богдан (Румыния, 64)

Анна Калинская (25) – Бьянка Андрееску (Канада, 228)

Мирра Андреева (38) – победительница пары Виктория Азаренко (Белоруссия, 21) – Надя Подороска (Аргентина, 59).

Анастасия Попатова (41) – Виктория Голубич (Швейцария, 76)

Анна Блинкова (55) – Элина Аванесян (70)

Выбыли: Екатерина Александрова (18), Вероника Кудерметова (31), Диана Шнайдер (47), Камила Рахимова (87), Эрика Андреева (100), Мария Тимофеева (105), Юлия Авдеева (208).