Тульский "Арсенал" победил "Пари НН" в первом матче стыков за право играть в РПЛ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 2:1 взяли верх над нижегородским "Пари НН" в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской премьер-лиге.

На второй минуте встречи в Нижнем Новгороде гол забил футболист "Арсенала" Максим Кайнов.

На восьмой минуте "Пари НН" сравнял счет благодаря автоголу игрока "Арсенала" Эрвинга Ботаки-Иобома. Однако на 33-й минуте этот игрок поразил уже чужие ворота.

Ответный матч пройдет в Туле 1 июня.

В сезоне-2023/24 "Пари НН" стал 13-м в РПЛ, "Арсенал" финишировал на четвертом месте в Первой лиге.