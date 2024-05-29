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"Акрон" победил "Урал" в первом матче стыков за право играть в РПЛ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Футболисты тольяттинского "Акрона" со счетом 2:0 победили екатеринбургский "Урал" в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Встреча прошла в Екатеринбурге.

На 67-й минуте гол забил Неманья Анджелкович, на 72-й – Кирилл Данилин.

Ответная игра пройдет 1 июня в Жигулевске.

По итогам сезона-2023/24 "Урал" занял 14-е место в РПЛ, "Акрон" стал третьим в Первой лиге.

РПЛ Урал Акрон футбол
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