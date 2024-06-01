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"Пари НН" сохранил прописку в РПЛ после победы над "Арсеналом"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футболисты нижегородского клуба "Пари НН" со счетом 2:0 победили тульский "арсенал" в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге.

На 15 минуте игры в Туле гол забил Кирилл Боженов, на 58-й состоялся автогол футболиста "Арсенала" Эрвинга Ботаки-Иобомы.

В первом матче победила тульская команда со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч сильнее оказался "Пари НН".

В сезоне-2023/24 "Пари НН" стал 13-м в РПЛ, "Арсенал" финишировал на четвертом месте в Первой лиге.

Арсенал Пари НН футбол РПЛ
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