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Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада в поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой завершился в шестом раунде техническим нокаутом.

В результате Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

33-летний Бивол на профессиональном ринге выиграл все 23 боя (12 – досрочно). 30-летний Зинад потерпел первое поражение при 22 победах (16 – нокаутом).

Изначально в этот день Бивол должен был драться против своего соотечественника Артура Бетербиева, но тот получил травму и поединок перенесли.

Дмитрий Бивол бокс
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