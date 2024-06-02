Кириенко назвала фантастическим бокс Бивола в поединке с Зинадом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что не сомневалась в победе отечественного боксера Дмитрия Бивола над ливийцем Маликом Зинадом.

"Дмитрий Бивол в очередной раз порадовал нас своим фантастическим выступлением. Любо дорого смотреть за действиями нашего чемпиона на ринге. Дмитрий Бивол – наша гордость, настоящий уникум. От всей души поздравляю нашего титулованного боксера с этой превосходной победой", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

"Не буду скрывать - ни капельки не сомневалась в триумфе Димы. И уже по первым секундам поединка поняла, что у Зинада не было ни малейшего шанса. Это боксеры совершенно разного уровня. Впереди нас ждет ожидаемое миллионами противостояние Димы Бивола и Артура Бетербиева… Но пока давайте не будем об этом, а просто порадуемся еще одному шикарному выступлению Дмитрия Бивола", - сказала Кириенко.

Бой Бивола и Зинада прошел в Саудовской Аравии в ночь на воскресенье по московскому времени и завершился техническим нокаутом. В результате Бивол в 12-й раз защитил пояс WBA в полутяжелом весе.

Изначально в Эр-Рияде Бивол должен был драться против своего соотечественника Артура Бетербиева, но тот получил травму и поединок перенесли.