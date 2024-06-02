Боец Рофаль назвал "очень крутым" поединок Махачева против Порье в UFC

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Представляющий команду Александра Шлеменко боец Артем Рофаль поделился высоко оценил бой россиянина Ислама Махачева против американца Дастина Порье на турнире UFC 302.

"Очень хороший бой. Махачев - машина, он показал очень крутой поединок. И в стойке он больше попадал, но и можно было ногами ему по голове постучать. А у Порье была пиковая форма, это его предел, выше он не заберется, лучше он уже не выступит. Но при этом он еще может конкурировать на высоком уровне. Повторюсь, крутой бой, и у меня приятное послевкусье. Рад победе Махачева", - сказал Рофаль "Интерфаксу".

В ночь на воскресенье по московскому времени Махачев одержал победу над Порье в главном поединке турнира UFC 302 в Ньюарке (США). Бой завершился в пятом раунде удушающим приемом. Таким образом, россиянин защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.