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Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира UFC 302 в Ньюарке (США).

Бой завершился в пятом раунде удушающим приемом.

Секундантом россиянина был экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Таким образом, россиянин защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

Это была третья защита Махачевым своего титула.

Россиянин завоевал титул в октябре 2022 года, победив Оливейру, а первую защиту успешно провел в феврале года, победив представителя Австралии Алекса Волкановски. Вторую защиту титула Махачев провел в октябре 2023 года вновь взяв верх над Волкановски.

На счету 32-летнего Махачева теперь 26 побед при одном поражении. 35-летний Порье проиграл девятый бой при 30 победах.

UFC США Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье Ислам Махачев
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