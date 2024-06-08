Зверев сыграет с Алькарасом в финале Roland Garros

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Немецкий теннисист Александр Зверев победил норвежца Каспера Рууда в 1/2 финала турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат матча – 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Зверева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Зверев занимает четвертое место, Рууд – седьмое.

В финале представитель Германии сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Действующий победитель турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он снялся с соревнования перед четвертьфиналом.