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Зверев сыграет с Алькарасом в финале Roland Garros

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Немецкий теннисист Александр Зверев победил норвежца Каспера Рууда в 1/2 финала турнира Большого шлема Roland Garros в Париже.

Результат матча – 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Зверева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Зверев занимает четвертое место, Рууд – седьмое.

В финале представитель Германии сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Действующий победитель турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он снялся с соревнования перед четвертьфиналом.

Roland Garros теннис Александр Зверев Новак Джокович Карлос Алькарас Каспер Рууд
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