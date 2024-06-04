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Джокович снялся с Roland Garros

Джокович снялся с Roland Garros
Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отказался от дальнейшего участия в турнире Большого шлема Roland Garros в Париже. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Решение связано с травмой правого колена.

"Новаку скорейшего выздоровления!" - напутствовали организаторы.

Накануне серб в пятиматчевом поединке одолел 27-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Черундоло – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Джокович вышел в четвертьфинал, где должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

37-летний Джокович – 24-кратный победитель турниров Большого шлема. В частности, три раза выиграл Открытый чемпионат Франции. Он – действующий чемпион Roland Garros.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Новак Джокович Roland Garros теннис
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