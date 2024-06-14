Легкоатлетка Спиридонова выиграла Открытый чемпионат Малайзии под флагом РФ
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала победительницей Открытого чемпионата Малайзии в прыжках в высоту.
Ее результат – 1,87 метра.
Спортсменка на турнире представляла России и выступила под государственной символикой РФ.
Спиридонова – чемпионка мира-2021 среди юниоров, чемпионка России-2023 в помещении. При этом она не смогла отобраться на проходящие сейчас в Казани Игры БРИКС.
Между тем, что касается соревнований, проводимым под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (Worlf Athletics), россияне по-прежнему не имеют права участвовать в них.