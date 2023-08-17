Глава World Athletics усомнился, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2024

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вероятность участия российских и белорусских легкоатлетов на летней Олимпиаде-2024 в Париже минимальна, заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Вряд ли российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Париже. Нами была принята четкая позиция. Буду сильно удивлен, если она изменится. У нас есть рабочая группа, но не похоже, что ситуация изменится", - приводит слова Коу "Матч ТВ".

МОК не пригласил на Игры Россию и Белоруссию. Допуск отдельных российских и белорусских спортсменов будет возможен только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.