Кравцов уверен, что Батыргазиев подойдет к титульному бою в максимально хорошей форме

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов заявил, что подготовка Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова к титульным поединкам по версии WBA идет по плану.

Как сообщалось, Батыргазиев и Гаджимагомедов, менеджером которых является Кравцов, выступят 12 июля на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове. Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Гаджимагомедов будет драться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем. Этот поединок возглавит шоу. В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

"И у Муслима, и у Альберта все идет в рабочем режиме. Муслим провёл первый этап подготовки в рамках национальной команды в Сочи, а сейчас уехал на заключительный этап в Махачкалу, где у него есть хорошие спарринг партнеры. По тому, что я видел в Сочи на сборах, Муслим набирает обороты и выйдет на бой в максимально хорошей форме", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

"У Альберта идет третий этап подготовки в Сочи, на следующей неделе мы проведём ударный микроцикл - спарринги с максимальным количеством раундов. Мы подтянули хороших спарринг партнеров, никаких проблем нет. Альберт на ходу. Главное — чтобы ребята подготовились без травм. Пока все у нас идет правильно", - отметил Кравцов.

Шоу 12 июля состоится на специально возведенной арене "Колизей IBA". В прямом эфире турнир "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове будет показан на телеканале "Матч ТВ".