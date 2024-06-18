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Боец Кадиев уверен в победе россиянина Алискерова над австралийцем Уиттакером в UFC

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Гран-при "Наше дело" Ислам Кадиев поделился ожиданиями от поединка между австралийцем Робертом Уиттакером и россиянином Икрамом Алискеровым.

"Икрам - мой земляк, буду болеть за него всей душой. Это интересный, универсальный и разносторонний боец. Уиттакеру надо отдать должное - он знает свое дело и хорош в этом. Думаю, его эпоха закончилась, наступает время новых звезд. И в эти выходные зажжется звезда Икрама Алискерова", - сказал Кадиев.

Бой в среднем весе между Алискеровым и Уиттакером возглавит турнир UFC в ближайшую субботу в Саудовской Аравии.

UFC Роберт Уиттакер Ислам Кадиев Икрам Алискеров
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