Чемпион АСА Витрук оценил 50 на 50 шансы Павловича и Волкова в их поединке в UFC

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук не видит фаворита в поединке между россиянами Сергеем Павловичем и Александром Волковым на турнире UFC в Саудовской Аравии.

"Не хотелось бы этого боя. Знаю этих парней, мы вместе тренировались. И как-то непонятно, за кого болеть. Раз так вышло, то шансы 50 на 50. И Серега может ударить, и Саня может побороться. Возможно, бой дойдет до решения судей. Абсолютно равные шансы", - сказал Витрук "Интерфаксу".

Этот бой в тяжелом весе будет со-главным на турнире UFC, который пройдет в предстоящую субботу в Саудовской Аравии.