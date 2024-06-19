Боец ММА Романов не хотел видеть бой в UFC между россиянами Павловичем и Волковым

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Романов заявил, что его не порадовало решение организовать поединок в UFC между его соотечественниками Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

"Не хотел бы этого боя. Оба наших земляка, два русских парня, но, к сожалению, в нашем спорте такое случается", - сказал Романов "Интерфаксу".

"На мой взгляд, в этом бою будет решать правильная тактика. Думаю, если он дойдет до решения, то победу одержит Волков - за счет геймплана. Так как Александр имеет большой опыт и чуть более разносторонний, обладает большим набором навыков. Не удивлюсь, если Саша будет бороться в этом бою", - заявил он.

"Но у Сергея есть огромная нокаутирующая мощь, одним ударом он может закончить бой. Думаю, он будет нацелен на нокаут. Какой бы итог не был, эти два бойца являются одними из лучших в мире тяжей, и уверен, что они закатят зрелищный бой", - сказал Романов.

Поединок представителей тяжелого веса пройдет 22 июня в Саудовской Аравии, он будет со-главным на турнире UFC.

32-летний Павлович одержал в смешанных единоборствах 18 побед, потерпел два поражения. 37-летний Волков выиграл 37 боев, проиграл в 10 поединках.