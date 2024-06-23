Россиянин Алискеров нокаутом проиграл Уиттакеру в главном бое турнира UFC

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Икрам Алискеров потерпел поражение от австралийца Роберта Уиттакера в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии.

Бой представителей среднего веса завершился нокаутом в первом раунде.

Изначально с Уиттакером должен был драться представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев, но он снялся с боя.

31-летний Алискеров проиграл второй бой в смешанных единоборствах при 15 победах. 33-летний Уиттакер выиграл 27-й поединок, проиграв семь раз.