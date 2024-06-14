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Бой между Макгрегором и Чендлером на турнире UFC отменен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Поединок между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, который должен был пройти в рамках турнира UFC 303, не состоится. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

По словам Уайта, бой отменен из-за травмы ирландца.

Поединок должен был возглавить турнир, проведение которого запланировано на 29 июня.

35-летний Макгрегор – экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, проиграв шесть раз. 31-летний Чендлер выиграл 23 поединка, проиграл в восьми.

UFC Майкл Чендлер Дана Уайт Конор Макгрегор
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