Бой между Макгрегором и Чендлером на турнире UFC отменен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Поединок между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, который должен был пройти в рамках турнира UFC 303, не состоится. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

По словам Уайта, бой отменен из-за травмы ирландца.

Поединок должен был возглавить турнир, проведение которого запланировано на 29 июня.

35-летний Макгрегор – экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, проиграв шесть раз. 31-летний Чендлер выиграл 23 поединка, проиграл в восьми.