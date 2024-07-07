Хэмилтон выиграл гонку "Формулы-1" впервые с 2021 года

Льюис Хэмилтон Фото: Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes) выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1" - это его первая победа с 2021 года. Последний раз он финишировал первым на Гран-при Саудовской Аравии.

Вторым пришел нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - Ландо Норрис из McLaren.

Гонка на трассе "Сильверстоун" - 12-я в сезоне. На данный момент больше всего побед - семь - на счету Ферстаппена. По одной победе, если не считать Хэмилтона, есть у Норриса, Шарля Леклера и Карлоса Сайнса из Ferrari, Джорджа Расселла из Mercedes.

Тройку лидеров в личном зачете составляют Ферстаппен (255 очков), Норрис (171) и Леклер (150).