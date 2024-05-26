Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Шарль Леклер (Ferrari) Фото: Peter Fox - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Монегаск Шарль Леклер (Ferrari) в воскресенье выиграл Гран-при Монако "Формулы-1".

Вторым финишировал Оскар Пиастри (McLaren), третьим - Карлос Сайнс (Ferrari).

Победитель прошлой гонки и лидер в личном зачете Макс Ферстаппен (Red Bull) занял шестое место, Льюис Хэмилтон (Mercedes) - седьмое.

На первом круге произошли аварии. Столкнулись пилоты Alpine Пьера Гасли и Эстебана Окона. После столкновения болидов Серхио Переса (Red Bull), Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга (оба из команды Haas) гонка была прервана.

У Ферстаппена по итогам восьмого этапа чемпионата 169 очков, у Леклера - 138, у Ландо Норриса из McLaren - 113.