Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Британский пилот команды Mercedes Джордж Рассел стал победителем Гран-при Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим – испанец Карлос Сайнс (Ferrari).

За несколько кругов до финиша лидировавший в гонке нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull) столкнулся с британцем Ландро Норрисом (Mclaren) и в итоге занял только пятое место. Норрис же сошел с дистанции.

Четвертым финишную черту пересек британец Льюис Хэмилитон (Mercedes).

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете чемпионата, после 11 этапов у него 237 очков. Второе место занимает Норрис (156), третье – монегаск Шарль Леклер (Ferrari, 150).