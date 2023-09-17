Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Карлос Сайнс из Ferrari стал победителем Гран-при Сингапура "Формулы-1" в воскресенье.

Для испанца это вторая победа в карьере: в июле 2022 года он выиграл Гран-при Великобритании.

Вторым финишную черту на трассе "Марина-Бэй" пересек пилот McLaren Ландо Норрис, третьим - Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Впервые в этом сезоне победа досталась гонщику не из команды Red Bull. Таким образом, Макс Ферстаппен прервал победную серию из десяти гонок: 3 сентября он выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" и установил рекорд по числу побед подряд. В Сингапуре Ферстаппен пришел пятым.