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Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Карлос Сайнс из Ferrari стал победителем Гран-при Сингапура "Формулы-1" в воскресенье.

Для испанца это вторая победа в карьере: в июле 2022 года он выиграл Гран-при Великобритании.

Вторым финишную черту на трассе "Марина-Бэй" пересек пилот McLaren Ландо Норрис, третьим - Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Впервые в этом сезоне победа досталась гонщику не из команды Red Bull. Таким образом, Макс Ферстаппен прервал победную серию из десяти гонок: 3 сентября он выиграл Гран-при Италии "Формулы-1" и установил рекорд по числу побед подряд. В Сингапуре Ферстаппен пришел пятым.

Карлос Сайнс Ландо Норрис Льюис Хэмилтон Формула-1
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