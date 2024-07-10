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Джокович вышел в полуфинал Уимблдона на отказе соперника

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом Уимблдонского турнира.

В четвертьфинале он должен был сыграть с австралийцем Алексом Де Минором (№9 в мировом рейтинге), однако тот отказался от участия в матче из-за травмы.

В 1/2 финала серб сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Тэйлор Фриц (США, 12). Другую полуфинальную пару составили Даниил Медведев (Россия, 5) – Карлос Алькарас (Испания, 3).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Уимблдон теннис Новак Джокович Карлос Алькарас Даниил Медведев
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