Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.
Результат – 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3).
Синнер – первая ракетка мира, Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает пятое место.
В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, №3 в рейтинге мира) – Томми Пол (США, 13).
Медведев – последний представитель России в одиночных взрослых разрядах Уимблдона.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.