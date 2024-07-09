Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона.

Результат – 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3).

Синнер – первая ракетка мира, Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает пятое место.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, №3 в рейтинге мира) – Томми Пол (США, 13).

Медведев – последний представитель России в одиночных взрослых разрядах Уимблдона.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.