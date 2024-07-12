Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдонского турнира, потерпев поражение от испанца Карлоса Алькараса.

Результат полуфинальной встречи – 6:7 (1:6), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу представителя Испании.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает третье место, Медведев – пятое.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, №25 в мировом рейтинге) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Алькарас – действующий победитель турнира. Чаще всех его выигрывал швейцарец Роджер Федерер – 8 раз.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.