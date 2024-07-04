Эрик тен Хаг продлил контракт с МЮ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" подписал новое соглашение с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Контракт будет действовать до июня 2026 года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

54-летний нидерландец возглавил МЮ в 2022 году. Под его руководством команда по разу выиграла Кубок Англии и Кубок Английской лиги. До этого он трижды привел "Аякс" к выигрышу чемпионата Нидерландов, два раза – Кубка Нидерландов, один раз – Суперкубка Нидерландов.