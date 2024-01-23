"Манчестер Юнайтед" поздравил Канчельскиса с днем рождения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" поздравил экс-полузащитника команды Андрея Канчельскиса, которому во вторник исполнилось 55 лет.

"Поздравляем с днем рождения бывшего "красного" Андрея Канчельскиса. Хорошего дня!" - говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Экс-футболист сборной России Канчельскис выступал в МЮ с 1991 по 1995 год, куда он перешел из донецкого "Шахтера". В составе клуба из Манчестера он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, один раз – Кубок Англии.