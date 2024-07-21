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"Оренбург" обыграл московский "Спартак" в матче 1-го тура РПЛ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Оренбург" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0 в первом туре РПЛ.

Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме на 62-й минуте мяч в ворота "Спартака" забил Матиас Перес, на 67-й минуте гол провел Эмирджан Гюрлюк.

Это первая официальная игра "Спартака" с новым главным тренером Деяном Станковичем.

Новый сезон РПЛ стартовал накануне. В первых матчах "Локомотив" (Москва) обыграл "Акрон" (Тольятти) со счетом 3:2, "Зенит" разгромил "Крылья Советов" со счетом 4:0. "Ростов" и ЦСКА сыграли вничью без единого гола, "Динамо" одержало победу над "Факелом" со счетом 3:1.

Оренбург Спартак РПЛ футбол
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