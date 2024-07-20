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"Зенит" разгромил "Крылья Советов" в матче 1-го тура РПЛ

"Зенит" разгромил "Крылья Советов" в матче 1-го тура РПЛ
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков
Фото: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Зенит" (Санкт-Петербург) обыграл "Крылья Советов" (Самара) на выезде со счетом 4:0 в матче 1-го тура Мир РПЛ.

Первый гол "Зенит" забил уже на шестой минуте: его автором стал Максим Глушенков. На 18-й минуте Матео Кассьерра довел счет до 2:0, третий гол забил Максим Глушенков на второй минуте компенсированного времени в первом тайме. Во втором тайме четвертый гол на третьей компенсированной минуте оформил Педро.

"Зенит" - действующий чемпион России.

Ранее в субботу первый матч нового сезона РПЛ выиграл московский "Локомотив": команда обыграла "Акрон" (Тольятти), дебютанта лиги, со счетом 3:2.

В 20:00 по московскому времени в Ростове-на-Дону начнется матч "Ростов" - ЦСКА. В то же время стартует встреча "Динамо" - "Факел" на "ВТБ Арене" в Москве.

Крылья Советов Зенит РПЛ футбол
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