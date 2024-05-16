"Спартак" объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером команды

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Спартака" будет Деян Станкович сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Соглашение с 45-летним сербским специалистом рассчитано на два года. Станкович приступит к работе в "Спартаке" с нового сезона".

Станкович экс-футболист сборных Югославии и Сербии. На клубном уровне защищал цвета сербской "Црвены Звезды", итальянских "Лацио" и "Интера".

Наибольших успехов достиг в "Интере", в составе которого по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, четыре раза – Суперкубок Италии, по разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Будучи тренером, возглавлял "Црвену Звезду", итальянскую "Сампдорию", венгерский "Ференцварош". "Црвена Звезда" под его руководством трижды выиграла чемпионат Сербии, один раз – Кубок Сербии.

В настоящий момент "Спартаком" в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит босниец Владимир Слишкович. В апреле должность наставника покинул испанец Гильермо Абаскаль.