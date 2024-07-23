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Умар Кремлев осудил решение МОК по Международной ассоциации бокса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев раскритиковал решение, принятое на сессии МОК во вторник исключить организацию из списка признанных международных федераций.

"IBA — это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации", - заявил Кремлев, слова которого распространила пресс-служба IBA.

Президент IBA посетовал, что Международный олимпийский комитет принимает политизированные решения по национальному признаку.

В июне 2023 года делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания IBA. Решение было принято абсолютным большинством голосов.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

бокс Умар Кремлев МОК IBA
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