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IBA обвинила МОК в политизированности решений

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Руководство МОК вновь пытается разрушить спортивную семью и нарушить все правила четкой демократии и прозрачности, говорится в заявлении Международной ассоциации бокса (IBA).

"Своими заявлениями нынешнее руководство МОК сознательно создает раскол, неуверенность и нестабильность в спортивном сообществе. Эти люди своими действиями вынуждают спортсменов становиться "рабами" этой нелепой ситуации, в то время как нынешнее руководство МОК продолжает брать деньги с наших спортсменов, набивая себе карманы", - говорится в заявлении. Так IBA отреагировала на высказывания представителей МОК

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что IBA никак не будет связана с Олимпийскими играми-2028 года в Лос-Анджелесе, если бокс будет включен в программу соревнований.

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"Реальность и истина таковы, что альтернативы IBA как руководящему органу нет ни в финансовом отношении, ни в плане организации и опыта. Своими заявлениями правящая элита МОК постоянно вмешивается в дела IBA и других международных спортивных федераций, нарушая принципы собственной Олимпийской хартии, свободы слова и навязывая свои фиктивные правила", - отмечается в тексте обращения.

Глава ассоциации Умар Кремлев, в свою очередь, подчеркнул, что IBA опровергает "любые представления о том, что решения руководства МОК являются окончательными, пока продолжаются юридические процессы".

"Тактика разногласий МОК лишь пытается дестабилизировать нашу позицию и боксерское сообщество в целом, ставя под угрозу самоотверженную напряженную работу IBA в области спортивной честности", - сказал Кремлев.

Летом прошлого года МОК отозвал лицензию IBA. В 2019 году МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

IBA МОК Умар Кремлев бокс
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