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Федерация бокса России выразила поддержку Кремлеву на фоне претензий МОК

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко не удивлена высказываниям главы МОК Томаса Баха в адрес отечественного спорта, а также президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

"МОК давно стал политической структурой, которая очевидно в угоду антироссийским настроениям ведёт работу по максимальному отсечению российских спортсменов от мировой арены. И это прямая дискриминация по национальному признаку. Некогда ведущая спортивная организация превратилась еще и в службу политического сыска, которая занимается мониторингом высказываний спортсменов", - написала Кириенко в телеграме.

Ранее Бах в разговоре с российскими пранкерами указал на то, что в организации следят за политическими высказываниями российских спортсменов.

"На мой взгляд, это уже зашло слишком далеко. И это еще раз подтверждает правильность нашей позиции относительно выступления на международных соревнованиях. Российские боксеры выступают только с флагом и гимном страны!" - добавила она.

Во вторник CAS отклонил апелляцию IBA на решение МОК о лишении признания организации.

"Вся боксерская семья была и остается единой в своих решениях. Мы поддерживаем линию главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, который фактически вывел организацию из кризиса после многолетних проблем. Мы убеждены, что мировой бокс идет верным путем и только сплоченность боксерской семьи может дать положительную динамику и результат!" - заявила Кириенко.

Летом прошлого года МОК отозвал лицензию IBA. В 2019 году МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

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