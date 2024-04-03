МОК призвал создать новую федерацию для включения бокса в программу ОИ-2028

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет заявил, что для включения бокса в программу Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе необходимо создать новую Международную федерации бокса к началу 2025 года, говорится в заявлении МОК.

"Чтобы сохранить бокс в олимпийской программе, МОК нуждается в признанной и надежной международной федерации в качестве партнера, как и во всех других олимпийских видах спорта. Создание такой федерации, которая соблюдает условия МОК, сейчас находится в руках национальных федераций бокса и национальных олимпийских комитетов (НОК) (...) На данный момент бокс не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года. Чтобы исправить это, МОК должен иметь партнера - Международную федерацию бокса к началу 2025 года", - говорится в заявлении на сайте МОК.

В нем также отмечается, что МОК приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию, поданную в него Международной боксерской ассоциацией (IBA) на решение об отзыве признания IBA.

Ранее CAS отклонил апелляцию IBA на решение МОК лишить организацию признания.

В июне 2023 года делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания IBA. Решение было принято абсолютным большинством голосов.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.