Австрийский ЛАСК арендовал у "Спартака" защитника Тавареша

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Защитник "Спартака" Томаш Тавареш на правах аренды будет выступать в австрийском ЛАСКе, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"23-летний португалец проведет в клубе из города Линц ближайший сезон", - говорится в сообщении.

Тавареш перешел из португальской "Бенфики" в "Спартак" в январе прошлого года, сыграл за москвичей в 22 матчах, забил один гол. В июне 2023 года, находясь в расположении молодежной сборной Португалии, получил тяжелую травму, вернувшись в строй весной.

ЛАСК в настоящее время готовится сыграть в квалификации Лиги Европы УЕФА.